Galatasaray'ın yeni hocası açıklandı!

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, başantrenörlük pozisyonu için Ertuğrul Erdoğan ile anlaşıldığını açıkladı.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda yeni başantrenör Ertuğrul Erdoğan oldu.

18 Ekim 1968 doğumlu Ertuğrul Erdoğan, 1996-1997 ve 1997-1998 sezonlarında Galatasaray'da asistan koç olarak kariyerine başladı. Ertuğrul Erdoğan, uzun yıllar Türkiye Basketbol 1. Lig'inde çeşitli kulüplerde görev alırken aynı zamanda 2017 yılından beri Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev almaktadır.

Galatasaray'da Oktay Mahmuti'nin görevine son verilmişti.

ERTUĞRUL ERDOĞAN KİMDİR?

18 Ekim 1968 doğumlu Ertuğrul Erdoğan, 1996-1997 ve 1997-1998 sezonlarında Galatasaray'da asistan koç olarak kariyerine başladı. Ertuğrul Erdoğan, uzun yıllar Türkiye Basketbol 1. Lig'inde çeşitli kulüplerde görev alırken aynı zamanda 2017 yılından beri Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev almaktadır.