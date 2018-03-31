Galatasaray'ın Trabzonspor maçı 11'i

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terin, Trabzonspor maçında cezalı Fernando'nun yerine Donk'u, Linnes'in yerine ise Mariano'yu oynatmayı planlıyor.

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, Trabzonspor’a karşı sahaya süreceği kadroyu netleştirdi.

MARİANO 11'DE OLACAK

Terim, yarınki zorlu mücadelede her zaman olduğu gibi kaleyi Muslera’ya, savunma hattını ise Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo dörtlüsüne teslim edecek.

Linnes’in Norveç Milli Takımı’nda arka adalesinde sorun yaşaması ve tam olarak hazır olmaması, Fatih Hoca’yı Mariano’ya yöneltti.