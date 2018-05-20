Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına Aleyna Tilki de katılacak

Galatasaray'ın 21. şampiyonluk kutlamalarına Aleyna Tilki'de katılıyor.

Süper Lig'de şampiyon olarak toplamda 21. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına Aleyna Tilki'de katılacak.

Sarı kırmızılı formayla bu sezon toplam 32 gol atan ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Gomis'in bu sezon içerde oynanan maçlarda attığı gollerin ardından Aleyna Tilki'nin parçası 'Sen olsan bari' çalınıyordu.



ALEYNA TİLKİ'DEN GOMİS'E ÖZEL VİDEO

Galatasaray, Fatih Terim önderliğinde iki yıl aradan sonra şampiyon olarak ligi 21. kez zirvede tamamladı. Sarı-kırmızılıların yıldızı Bafetimbi Gomis, Göztepe karşısında attığı 28. golle hem tarihe geçti hem de şampiyonluğu getirdi. Gomis'i ilk kutlayanlardan biri de sanatçı Aleyna Tilki oldu. Gomis, Türkiye'ye geldiği ilk günlerde Aleyna Tilki'nin 'Sen olsan bari' şarkısını söylerken bir video paylaşmış, sonrasında ise gol sevinci, şarkıyla özdeşleşmişti.

Galatasaray'ın dün şampiyon olduktan kısa süre sonra Aleyna Tilki sosyal medya hesabından hem Galatasaray'a hem de Bafetimbi Gomis'e tebrik mesajı yolladı. Gomis'in Aleyna Tilki'ye cevabı da gecikmedi.

Kaynak: Ajanslar