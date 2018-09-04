Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 21 kişilik Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Listede yeni transferlerin hepsi yer aldı.
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, yapılan kura çekiminin ardından D grubuna düşmüştü.
KADRO AÇIKLANDI
Lokomotiv Moskova, Schalke 04 ve Porto ile aynı grupta yer alan sarı-kırmızılıların 21 kişilik kadrosu açıklandı.
Kadroda şu isimler yer alıyor:
Muslera, İsmail Çipe, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Linnes, Ömer Bayram, Nagatomo, Selçuk, Belhanda, Donk, Ndiaye, Emre Akbaba, Fernando, Feghouli, Rodrigues, Eren, Sinan Gümüş, Onyekuru, Muğdat.
Kaynak: Ajanslar