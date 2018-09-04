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04 Eylül 2018 16:10 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2018 16:16

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 21 kişilik Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Listede yeni transferlerin hepsi yer aldı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, yapılan kura çekiminin ardından D grubuna düşmüştü.

KADRO AÇIKLANDI

Lokomotiv Moskova, Schalke 04 ve Porto ile aynı grupta yer alan sarı-kırmızılıların 21 kişilik kadrosu açıklandı.

Kadroda şu isimler yer alıyor:

Muslera, İsmail Çipe, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Linnes, Ömer Bayram, Nagatomo, Selçuk, Belhanda, Donk, Ndiaye, Emre Akbaba, Fernando, Feghouli, Rodrigues, Eren, Sinan Gümüş, Onyekuru, Muğdat.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: GalatasarayŞampiyonlar ligi


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