Galatasaray'ın Kasımpaşa maçının ilk 11'leri!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa maçının 11'ini belirledi. Tecrübeli teknik adam, Maicon, Ahmet, Sinan Gümüş ve cezalı Belhanda'yı bir süre oynatmayı düşünmüyor.

Spor Toto Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor...

4. hafta karşılaşmasında Trabzonspor'a 4-0 mağlup olarak ağır bir yara alan sarı-kırmızılılr, 5. haftanın açılış maçında sahasında lider Kasımpaşa'yı konuk edecek.

4 İSİM DEĞİŞTİ



Kadroda değişikliğe gidecek olan teknik direktör Fatih Terim'in 4 ismi kestiği öğrenildi.

Maicon ve Ahmet Çalık'ın performansından memnun kalmayan tecrübeli teknik adam, stoper ikilisini değiştirecek.

O bölgede formayı Donk ve Serdar'a verecek olan Terim, Sinan ve cezalı Belhanda'yı da uzun süre oynatmamayı planlıyor.

G.Saray'ın 11'i: Muslera, Mariano, Donk, Serdar, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Emre Akbaba, Rodrigues, Onyekuru, Eren