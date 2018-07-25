Galatasaray'ın istediği transferi Fatih Terim veto etti!

Menajerler aracılığı ile kulübü önerilen ve Galatasaray'a gelmeye sıcak bakan Monaco'nun Karadağlı golcüsü Stevan Jovetic'e Fatih Terim vetosu geldi.

Fanatik'in haberine göre, Galatasaray'da Stevan Jovetic transferi Fatih Terim'e takıldı. Bir süredir golcü arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılı takıma menajerler aracılığı ile Monaco'nun Karadağ'lı golcüsü Stevan Jovetic önerildi ancak Fatih Terim transferi istemedi.



JOVETİC GELMEK İSTİYORDU



Geçtiğimiz sezon Monaco'ya 11 milyon Euro'ya transfer olan ve 21 maçta 10 gol atan Karadağ'lı golcü Galatasaray'a gelmeyi kabul etmişti. Aynı zamanda Fransız ekibi Monaco'da oyuncuyu kiralık göndermeye hazırdı.

BONSERVİSİ 60 MİLYON EURO



Jovetic ilk transferini Partizan'dan 8 milyon Euro'ya Fiorentina'ya gelerek yaptı. Ardından 26 milyon Euro'ya Manchester City'e, 13.5 milyon Euro'ya İnter'e, son olarak 11 milyon Euro'ya Monaco'ya transfer olmuştu. Karadağlı golcüye ödenen toplam bonservis bedeli 60 milyon Euro'yu geçiyor.



TERİM, NECATİ ATEŞ TARZI FORVET İSTİYOR



Bu arada Fatih Terim'in Gomis'e yardımcı olarak 9 ve 10 numara karışımı koşan-basan bir forvet istediği ve araştırmaların bu yönde yapılmasını istediği öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar