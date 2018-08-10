Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

Son şampiyon Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun açılış maçında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Bu karşılaşmada ilk 11'iler belli oldu.

Son şampiyon Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun açılış maçında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Bu karşılaşmada Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu.



MKE ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY

STAT: Osmanlı Stadı

HAKEM: Ümit Öztürk

SAAT: 21:45

YAYIN: beIN SPORTS 1

MKE ANKARAGÜCÜ: Hopf, Erdem, Kone, Yalçın, Pinto, Faty, Arif, Bifouma, Mokhtar, İlhan, El Kabir

TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal



GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Donk, Fernando, Onyekuru, Sinan Gümüş, Rodrigues, Eren Derdiyok.

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

Kaynak: Ajanslar