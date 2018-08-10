Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu
Son şampiyon Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun açılış maçında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Bu karşılaşmada ilk 11'iler belli oldu.
Son şampiyon Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun açılış maçında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Bu karşılaşmada Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu.
MKE ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY
STAT: Osmanlı Stadı
HAKEM: Ümit Öztürk
SAAT: 21:45
YAYIN: beIN SPORTS 1
MKE ANKARAGÜCÜ: Hopf, Erdem, Kone, Yalçın, Pinto, Faty, Arif, Bifouma, Mokhtar, İlhan, El Kabir
TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Donk, Fernando, Onyekuru, Sinan Gümüş, Rodrigues, Eren Derdiyok.
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
Kaynak: Ajanslar