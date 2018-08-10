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10 Ağustos 2018 20:59 | Son Güncelleme: 10 Ağustos 2018 21:03

Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

Son şampiyon Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun açılış maçında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Bu karşılaşmada ilk 11'iler belli oldu.

Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

Son şampiyon Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun açılış maçında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Bu karşılaşmada Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu.

MKE ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY

STAT: Osmanlı Stadı
HAKEM: Ümit Öztürk 
SAAT: 21:45
YAYIN: beIN SPORTS 1

MKE ANKARAGÜCÜ: Hopf, Erdem, Kone, Yalçın, Pinto, Faty, Arif, Bifouma, Mokhtar, İlhan, El Kabir
TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal 

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Donk, Fernando, Onyekuru, Sinan Gümüş, Rodrigues, Eren Derdiyok.
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim 


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: ankaragücügalatasaray


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