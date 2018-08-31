Galatasaray'ın golcü adayları
Türkiye'de transfer dönemi bu hece saat 12'de sona erecek. Gomis'in boşluğunu henüz dolduramayan Galatasaray'ın gün içinde forvet transferini tamamlaması bekleniyor.
Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir kura çeken Galatasaray'da gözler forvet transferine çevrildi.
Gomis'in boşluğunu henüz dolduramayan sarı-kırmızılıların, bu gece 12'ye kadar golcü transferi yapması bekleniyor.
6 ADAY VAR
6 forvet adayı bulunan Cimbom'un bu isimlerden birini kadrosuna katacağı öğrenildi.
Modeste
Andreas Cornelius
Emiliano Sala
Stefano Okaka
Mame Briam Diouf
Oumar Niasse
Kaynak: Ajanslar