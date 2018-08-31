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31 Ağustos 2018 13:04 | Son Güncelleme: 31 Ağustos 2018 13:05

Galatasaray'ın golcü adayları

Türkiye'de transfer dönemi bu hece saat 12'de sona erecek. Gomis'in boşluğunu henüz dolduramayan Galatasaray'ın gün içinde forvet transferini tamamlaması bekleniyor.

Galatasaray'ın golcü adayları

Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir kura çeken Galatasaray'da gözler forvet transferine çevrildi.

Gomis'in boşluğunu henüz dolduramayan sarı-kırmızılıların, bu gece 12'ye kadar golcü transferi yapması bekleniyor.

6 ADAY VAR

6 forvet adayı bulunan Cimbom'un bu isimlerden birini kadrosuna katacağı öğrenildi.

Modeste
Andreas Cornelius
Emiliano Sala
Stefano Okaka
Mame Briam Diouf
Oumar Niasse


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: GalatasarayGolcüleri


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