Galatasaray'ın eski yıldızı Chelsea'ye transfer oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen sol bek Alex Telles'i 45 milyon euro karşılığında kadrosuna katıyor.



Bir dönem Galatasaray'ın formasını giyen ve sarı-kırmızılı ekipten 6.5 milyon euro karşılığında Porto'ya transfer olan Telles'in yeni adresi İngiltere olacak.

İNGİLİZLER DUYURDU

İngiliz London Sports'un haberine göre Brezilyalı sol bek için Chelsea 45 milyon euro ödeyecek. İsmi Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılan Alex Telles bu sezon gösterdiği 4 gol 19 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekti.

G.SARAY 3.7 MİLYON EURO KAZANACAK

Sarı-kırmızılı takımda yoğun eleştiriler alan Telles, Porto'ya transfer olmadan önce İnter'e kiralanmıştı. İtalyan ekibinde form tutan Brezilyalı için Porto 6.5 milyon euro ödemişti.

Galatasaray, Telles transferinden sözleşmesindeki 'bir sonraki satıştan kar payı'maddesi gereği 3.7 milyon euro kazanacak.

Kaynak: Ajanslar