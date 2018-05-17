Galatasaray'ın eski teknik direktörü Riekerink, Heerenveen'in başına geçti!

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Jan Olde Riekerink, Hollanda ligi ekiplerinden Heerenveen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Jan Olde Riekerink, Hollanda ligi ekiplerinden Heerenveen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Kulüpten yapılan açıklamada Sarı Kırmızılılar'ın eski teknik direktörüyle 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

GALATASARAY'LA KUPA KAZANDI

Altyapı antrenörü olan görev yaptığı Galatasaray'da Mart 2016'da A takımın başına getirilen Riekerink, Cimbom'la Ziraat Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.

55 yaşındaki Hollandalının görevine Şubat 2017'de aldığı kötü sonuçlardan ötürü son verilmişti.

Kaynak: Ajanslar