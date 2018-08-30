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30 Ağustos 2018 20:15 | Son Güncelleme: 30 Ağustos 2018 20:17

Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları Monaco'da çekildi.

Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları Monaco'da çekildi.

EN KOLAY GRUBA DÜŞTÜK

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılmaya hak kazandı. Sarı-kırmızılılar 4. torbadan katıldığı Devler Ligi'nde D grubunda Lokomotif Moskova, Porto ve Schalke 04 ile eşleşti.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplar

A GRUBU: Atletico Madrid, Dortmund, Monaco, Club Brugge
B GRUBU: Barcelona, Tottenham, PSV, Inter
C GRUBU: PSG, Napoli, Liverpool, Kızılyıldız
D GRUBU: Lokomotif Moskova, Porto, Schalke 04, GALATASARAY
E GRUBU: Bayern Münih, Benfica, Ajax, AEK
F GRUBU: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Olympique Lyon, Hoffenheim
G GRUBU: Real Madrid, Roma, CSKA Moskova, Viktoria Plzen
H GRUBU: Juventus, Manchester United, Valencia, Young Boys


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: galatasaray


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