Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile Standart Liege'in ön eleme turunda elenmesinin ardından Galatasaray kura çekiminde 4. torbada yer alacak.

Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü ön eleme turu maçlarının sona ermesinin ardından ülkemizi gruplarda temsil edecek olan Galatasaray'ın kura çekimine 4. torbadan girmesi kesinleşti.





GALATASARAY'IN TORBASI BELLİ



Galatasaray'dan daha yüksek puanları olan Dinamo Kiev'in Slavia Prag'ı, Ajax'ın da Standart Liege'i elemesinin ardından sarı-kırmızılıların play-off turu öncesinde 3. torbaya yükselme ihtimali kalmadı.

1.Torba: Real Madrid, Atletico Madrid, Bayern Münih, PSG, Manchester City, Juventus, Lokomotiv Moskova, Barcelona.

2.Torba: Tottenham, Dortmund, Porto, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Napoli.

3.Torba: Liverpool, Monaco, Roma, Schalke, CSKA Moskova, Lyon.

4.Torba: Galatasaray, Valencia, Club Brugge, Hoffenheim, Inter, Viktoria Plzen.

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunun ardından 6 takım daha grup aşamasına yükselecek ve 32 takım belli olacak. Devler Ligi'nde kuralar 30 Ağustos Perşembe günü çekilecek.

Şampiyonlar Ligi'nde play-off eşleşmeleri şöyle:

Bate - PSV

Young Boys - Dinamo Zagreb

Videoton - AEK

Ajax - Dinamo Kiev

Kızılyıldız - Salzburg

Benfica - PAOK

Kaynak: Ajanslar