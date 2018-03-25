Galatasaray'dan Skrtel'e geçmiş olsun mesajı

Galatasaray Kulübü, Slovakya'nın 2018 FIFA Dünya Kupası'na hazırlık kapsamında Tayland ile oynadığı maçta sağlık sorunu yaşayan Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Slovakya'nın Tayland ile oynadığı milli maçta yüzüne gelen top sonrası baygınlık geçiren Fenerbahçeli Martin Skrtel'e geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesi Slovakya ile Tayland milli takımları arasında yapılan "Kings Cup" hazırlık maçının 28. dakikasında yakın mesafeden başına aldığı top darbesiyle aniden yere yığılan 33 yaşındaki Slovak savunma oyuncusunun dili boğazına kaçmıştı. Skrtel yapılan müdahalenin ardından maça devam etmiş, daha sonra ikinci yarıda oyundan çıkmıştı.