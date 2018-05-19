Galatasaray'dan şampiyonluk tişörtü!

Göztepe'yi 1-0 yenerek Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Galatasaraylı futbolcular 90 dakika bitiminde özel olarak yaptırılan "Ruhumuzu sahaya koyduk şampiyon olduk, 21" yazılı tişörtleri giydi.

Galatasaray, 2017-2018 sezonunu şampiyon olrak tamamladı.

Sarı-kırmızılılar Göztepe maçında gelen galibiyetten sonra şampiypnluğa özel olarak tişört giydi.

RUHUMUZU ORTAYA KOYDUK ŞAMPİYON OLDUK

Galatasaraylı oyuncular 90 dakika bitiminde özel olarak yaptırılan "Ruhumuzu sahaya koyduk şampiyon olduk, 21" yazılı tişörtleri giydi.

Galatasaray'da 20 Ocak'ta Dursun Özbek'in yerine seçilen başkan Mustafa Cengiz de şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı. Protokol tribününde oturan Cengiz, maç bitiminde tebrikleri kabul etti.