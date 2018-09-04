Galatasaray'dan Rodriuges'e flaş zam!

Galatasaray, Garry Rodrigues'in 1 milyon 350 bin euro olan yıllık garanti ücretinin, gelecek 3 sezon için 1 milyon 900 bin euro'ya yükseltildiğini açıkladı.

Galatasaray, geçtiğimiz sezon kazanılan 21. şampiyonlukta önemli rol oynayan Garry Rodrigues'in maaşına zam yapıldığını bildirdi.

Yeşilburun adalı futbolcu, gösterdiği performansla sarı-kırmzılı taraftarın gönlü kazanmıştı. Galatasay yönetimi de başarılı fubolcuyu yıllık ücretinde iyileştime yaparak ödüllendirdi.

1.9 MİLYON EUROYA ÇIKARILDI



Galatasaray, 3 yıl daha sözleşmesi olan Garry Rodrigues'in 1,350 milyon euro olan yıllık ücretinin 1,9 milyon euroya yükseltildiğini borsaya bildirdi.

Öte yandan Garry Rodrigues, yapılan bu iyileştirmenin ardından Galatasaray'da en çok maaş alan 11. oyuncu oldu

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI



Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Garry Mendes Rodrigues'in 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için 1.350.000 € olan sabit transfer ücretinin 1.900.000 € olarak iyileştirilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri yer aldı.