Galatasaray'dan flaş karar: Transferinden vazgeçti!

Galatasaray'da forvet transferinde Vagner Love ismi masaya gelirken daha sonra ise vazgeçildi.

Galatasaray'da forvet transferinde Vagner Love ismi masaya gelirken daha sonra ise vazgeçildi.

BONSERVİS VERMEK İSTEMEYİNCE TRANSFER YATTI



Galatasaray yönetimi, Beşiktaş'tan Brezilyalı oyuncu Vagner Love'a talip olmuştu. Oyuncunun imza atması beklenirken akşam saatlerinde ise transferden vazgeçildiği duyuruldu.

Transferden vazgeçme nedeni olarak da Beşiktaş'ın 1.5 milyon euro bonservis bedeli istemesi gösterildi. Galatasaray, transferi bonservis ödemeden bitirmek istiyordu.

TERİM ÇOK İSTEMİŞTİ



Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Alanyaspor'da oynarken Vagner Love'u istemişti ancak transfer gerçekleşmemişti.

34 yaşındaki Vágner Silva de Souza, Beşiktaş'ta çıktığı 17 maçta 5 gol kaydetti.