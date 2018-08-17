Galatasaray'dan flaş Emre Akbaba açıklaması!

Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdürrahim Albayrak Emre Akbaba konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak ''Alanyaspor, Emre’yi Fenerbahçe’ye gitmesi için zorluyor ama Emre, Galatasaray’a gelmek istiyor'' dedi.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdürrahim Albayrak, transfer gündeminin zirvesinde yer alan Emre Akbaba'yla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları;

"BİZDEN 7 MİLYON EURO İSTEDİLER"

"Biz kulüpler arasında yeni sezonda barış içinde bir lig diliyorum. Biz maalesef ilk günden beri Hasan Başkan'la Emre Akbaba'yı konuşuyoruz. Biz başkanın odasına gittik, görüşme yaptık. Başkan bizden 7 milyon euro istedi. Böyle bir para söz konusu olamaz. 6-7 ayı kalan bir futbolcuya bir böyle bir para veremeyiz."

'3 MİLYON EURO DEDİK, ANLAŞAMADIK'

"Böyle ekonomik sıkıntıda olduğumuz bir durumda böyle paralar veremeyiz. Biz 100 liranın hesabını yapıyoruz. Biz en son 2.5 milyon euro teklif verdik. En son 3 milyona çıktık. Kulüpler Birliği'nden sonra başkanla tekrar görüştük. 3 milyon euroyu tekrarladık ama anlaşamadık."

"F.BAHÇE'YE GİTMESİ İÇİN ZORLUYORLAR"

"Hasan Başkan; 'Ben Alanya'ya gidip yönetimle görüşüp haber vereyim dedi. Başkan 6'da Alanya'ya gideceğim dedi fakat sonradan öğrendim ki 6'da Alanya'ya uçak yokmuş. Alanyaspor, Emre’yi Fenerbahçe’ye gitmesi için zorluyor ama Emre, Galatasaray’a gelmek istiyor. Emre de Galatasaray için ısrar ediyormuş. Sağolsun o da. Allah hem Galatasaray için hem Emre için hayırlı olanını versin."

"BEN, F.BAHÇE'YE GİTMEK İSTİYORUM DİYEN FUTBOLCUYU ALMAM"

"Emre'yi 'Sen Şampiyonlar Ligi için gidiyorsun ama seni oynatmazlar' diye aklını çelmeye çalışıyorlarmış ama böyle bir şey olamaz. Biz onun Şampiyonlar Ligi'nde oynatacağız. Bizim Beşiktaş'la da aramış iyidir. Fİkret Orman'la görüştüm. Sağolsun 'Hiçbir sıkıntı yok, alabilirsiniz' dedi. Bir futbolcu bana 'Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum' dese kesinlikle ben o futbolcuyu almam."

"Emre'yle hala telefonlarda konuşuyoruz. Fikret Orman'la konuştuğumuz oyuncu bize kalsın. Açıklamam. Daha önceden Nouma'yla ilgili talebimiz olmuştu. O zamanki başkan Serdar Bilgili 'Almasanız iyi olur' dedi. Ben o anda kapattım transfer konusunu. Aynı şekilde Beşiktaş bizim o dönem önemli bir oyuncumuzu istedi. Serdar Başkan bana sordu. Ben de 'Almasanız iyi olur' dedim. Onlar da hemen transfer mevzuunu kapattı. Transfer böyle olur arkadaşlar. "

Kaynak: Ajanslar