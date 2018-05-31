Galatasaray'dan 7 ayrılık haberi

Galatasaray'da hiç süre alamayan Eray İşcan, Carrasso, Hakan Balta, Latovlevici, Koray Günter, Umut Gündoğan ile forma şansını yitiren Yasin Öztekin’in kontratları sona erdi.

Galatasaray, UEFA’dan gelecek kararı beklerken bir yandan da kontratı biten oyuncuların sonrasında yeni hesaplamalar içinde. Şu anda 7 oyuncunun sözleşmeleri bitti ve bu isimlerle yola devam edilmesi planlanmıyor. Futbol kariyerine nokta koyan Hakan Balta yıllık 1 milyon 250 bin euroluk kazancı ile bu isimler arasında öne çıkarken Yasin Öztekin ise 1 milyon 150 bin euro alıyordu. Genoa ile anlaşan Koray Günter 1 milyon euro, Latovlevici 750 bin euro, yedek kaleci Carrasso ise 600 bin euro yıllık ücret kazanıyordu.

TAKIM GENÇLEŞECEK

Bu oyuncuların ayrılmasının ardından G.Saray’ın maaş bütçesi de rahatladı. 7 oyuncunun toplam maliyeti güncel kurla 5 milyon 287 bin euro olurken bu isimlerin kontratlarının bitmesinin ardından sarı-kırmızılılar da buna göre transferde yeni hedeflere yönelecek. 7 oyuncu neredeyse G.Saray’da hiç forma giyemezken sadece Yasin Öztekin zaman zaman şans bulabiliyordu.

5 milyon euroyu aşan maliyetle takımda yer alan ama katkı veremeyen isimler yerine teknik heyet hem daha genç hem de takıma etki edebilecek, rotasyonda yer alabilecek isimler peşinde. Carrasso ve Eray ile yolları ayıran G.Saray, yedek kaleci transferini de listenin ilk sıralarına aldı.

3 OYUNCU BÜTÇE DIŞI

Sözleşmesi biten oyuncular arasında Ryan Donk da bulunuyor. Ancak Hollandalı oyuncunun durumu bu isimlere göre çok daha farklı. Bu sezon Fatih Terim’in gelişi ile birlikte Ndiaye’nin de yokluğunda şansını iyi kullanan oyuncu sözleşme garantisi de aldı. 32 yaşındaki oyuncunun yanı sıra kontratı bitse de Nagatomo ve Denayer’in kiralanma umudu nedeniyle teknik ekip, maaş bütçesinden bu isimler düşse de planlarında bu oyuncuları da dahil ediyor.

Kaynak: Ajanslar