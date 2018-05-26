Galatasaray'da tarihi kongre: Oylar sayılmaya başladı!
Galatasaray'da 4 başkan adayının yarıştığı seçimli olağan genel kurulda oy kullanma işlemi sona erdi.
Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulu başladı. Kulübün 101. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda saat 10.00'da start aldı.Saat 15.00'te oy kullanma işlemi sona erdi. Oy sayımına geçildi. 4 bin 803 üyenin oy kullandığı açıklandı.
TOPLAM SANDIK SONUÇLARI:
Mustafa Cengiz: 230
Dursun Özbek: 174
Ozan Korkut: 48
Ali Fatinoğlu: 29
1.SANDIK
Mustafa Cengiz: 63
Dursun Özbek: 55
Ozan Korkut: 14
Ali Fatinoğlu: 10
2. SANDIK
Mustafa Cengiz: 85
Dursun Özbek: 52
Ozan Korkut: 17
Ali Fatinoğlu: 9
3. SANDIK
Mustafa Cengiz: 82
Dursun Özbek: 67
Ozan Korkut: 17
Ali Fatinoğlu: 10
Yeni dönemde başkanlığa talip olan 4 adayın yönetim kurulu aday listelerinde şu isimler yer alıyor:
Mustafa Cengiz:
Asil üyeler: Abdürrahim Albayrak, Yusuf Günay, Murat Ece, Kaan Kançal, Mahmut Recevik, Okan Böke, Dilek Kutlu, Dorukhan Acar, Ömer Cansever, Emre Erdoğan.
Yedek üyeler: Metin Karakaya, Banu Vahapoğlu Akgün, Erol Özmandıracı, Özgür Savaş Özüdoğru, İlber Aydemir.
Dursun Özbek:
Asil üyeler: Metin Öztürk, Nasuhi Sezgin, Taner Aşkın, Rıza Tevfik Morova, İbrahim Ziyal, Levent Yaz, Osman Kocaman, Ercüment Erdem, Niyazi Yelkencioğlu, Dikran Gülmezgil.
Yedek üyeler: Cenk Eyüboğlu, Osman Aral, Fırat Uygur, Ceyda Üçer, Kayhan Berberoğlu.
Ozan Korkut:
Asil üyeler: Tuncer Hunca, Şener Macun, Burak Elmas, Adnan Öztürk, Fehmi Naci Cansun, Başar Yücel, Cem Ersan, Mete İkiz, Reşit Sinanlı, İsmail Gökhan Esin.
Yedek üyeler: Burak Altınbaşak, Tuba Toprak Tuncel, Tunca Hazinedaroğlu, Cenk Soyer, Cemal Murat Akar.
Ali Fatinoğlu:
Asil üyeler: Deniz Gün Enön, Kemal Ersin Pirinç, Remzi Tözün, Ahu Yaşar Aydın, Levent Karadeniz, İbrahim Bozan, Cemal Dayıoğlu, Pınar Altuğ Tüfekçioğlu, Cenk Gönenç, Ali Araptarlı.
Yedek üyeler: Denizhan Ege, Arda Nal, Çetin Öner, Gürhan Ozanoğlu, Esat Akbülbül.
Kaynak: ajanslar