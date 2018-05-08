Galatasaray'da şok ayrılık: Iasmin Latovlevici sezon sonu ayrılıyor!

Galatasaray'ın sezon başında Karabükspor'dan 550 bin euro karşılığında renklerine bağladığı Iasmin Latovlevici'nin sezon sonunda serbest kalması kesinleşti.

Galatasaray'ın sezon başında Karabükspor'dan transfer ettiği Iasmin Latovlevici'nin sözleşmesindeki opsiyon hakkı kalktı. Rumen oyuncu sezon sonu serbest kalıyor.

Latovlevici'nin sözleşmesindeki opsiyon kalktı

Galatasaray'ın sezon başında 550 bin euro bonservis ve 750 bin euro maaş karşılığında kadrosuna kattığı Iasmin Latovlevici ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı. +1 yıllık kontratın geçerli olması için Rumen oyuncunun sezon boyunca Galatasaray formasıyla en az 18 resmi maça ilk 11'de başlaması gerekiyordu.



Süper Lig'de 10, Türkiye Kupası'nda da 5 maçta forma giyen Iasmin Latovlevici'nin 18 maçta oynama ve dolayısıyla sözleşmesinin bir sezon daha uzama ihtimali ortadan kalktı. Latovlevici geri kalan 2 maçta oynasa bile 18 maç maddesini dolduramayacak ve sezon sonunda serbest kalacak.

Kaynak: Ajanslar