Galatasaray'da Sedef Hacısalihoğlu ile yollar ayrıldı

Galatasaray'da Mali İşler ve Kurumsal Hizmetler Direktörü (CFO) Sedef Hacısalihoğlu ile yollar ayrıldı.

Galatasaray yönetimi, finansal işlerden sorumlu Sedef Hacısalihoğlu'nun işine son verdi.

HESAP HATASI

Sarı-kırmızılı takım transferin son gününde Vagner Love ve Cornelius'a talip olmuş ancak yapılan bir hesap hatası yüzünden forvet alınamadığı iddia edilmişti.

Galatasaray CFO'su (Finansal İşler Müdürü) Sedef Hacısalihoğlu'nun, Nagatomo, Onyekuru, Emre Akbaba ve Ndiaye'nin sözleşmelerindeki Şampiyonlar Ligi bonuslarını dikkate almadan transfer bütçesini hesapladığı ve bu gerçeğin sonradan ortaya çıkmasıyla forvet alınamadığı ifade edilmişti.

İŞİNE SON VERİLDİ

Transfer döneminin son gününde bütçeden haberdar olan Galatasaray yönetimi 400 bin euroya Ömer Bayram'ı alarak sezonu kapattı. Galatasaray, tüm bu iddiaları resmi sitesinden yalanlamasına rağmen Sedef Hacısalihoğlu'nun işine son verdi.

Sedef Hacısalihoğlu, 2014'te Ünal Aysal döneminde yüklü bir tazminat alarak işten çıkarılmış, 6 ay dinlendikten sonra tekrar görevine dönmüştü.

Kaynak: Ajanslar