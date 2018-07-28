Galatasaray'da satılacak futbolcular belli oldu

Transfere kaynak yaratmak için oyuncu satmak zorunda olan Galatasaray'a futbolcuların yüksek maaşları nedeniyle teklif gelmiyor. Satılma ihtimali en yüksek futbolcular belli oldu.

Galatasaray transfer yapmak için oyuncu satmak zorunda ama şampiyon takımın futbolcularına teklif gelmemesi hem şaşkınlık yaratıyor hem de kafa karıştırıyor.

"BU MAAŞLARI ONLARA VEREBİLECEK BAŞKA BİR KULÜP YOK"

Sarı-kırmızılı yetkililere göre bunun nedeni futbolcuların yüksek maaşlı kontratları. Futbolcuların ücretlerinin yüksek olduğuna dikkat çeken yöneticiler, "Bu maaşları onlara verebilecek başka bir kulüp yok. Avrupa'dan zaten teklif almazlar. Çin piyasası kapalı. Arap ülkelerine de giderler mi? Zor" yorumunda bulundu.

"FUTBOLCULAR NEDEN GİTSİN Kİ?"



Futbolcuların alınırken ödenen bonservislerden ziyade maaşlarının yüksek olduğunun altını çizen idareciler, "Şu ortamda neden bizden futbolcu alsınlar ki? Futbolcular neden gitsin ki? Sadece Maicon'un maaşı diğerlerine göre düşük. Bu nedenle Maicon'un transfer olasılığı diğerlerine göre daha güçlü" ifadelerini kullandı.

DİĞER TRANSFERLERE KAYNAK YARATMASI İÇİN KİMLER GİDECEK?



Galatasaray'da satılması durumunda diğer transferler için kaynak yaratması planlanan futbolcular içinde Brezilyalı stoperin 2.2 milyon euro garanti ücreti bulunuyor. Tecrübeli oyuncu diğer yüksek maaşlı isimlere göre daha az bir ücret alıyor. Cim-Bom'da Belhanda ve Gomis primler hariç 3 milyon 350 bin euro, Muslera 3 milyon 575 bin euro, Feghouli 3 milyon 850 bin euro kazanıyor.

Kaynak: Ajanslar