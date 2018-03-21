Galatasaray'da sakatlar iyileşti

Önünde zorlu bir fikstür bulanan Galatasaray'da sakat futbolcular Eren Derdiyok ve Jason Denayer'den iyi haber geldi.

ZORLU FİKSTÜR ÖNCESİ SAKATLAR İYİLEŞTİ

54 puanla Süper Lig'in zirvesinde bulunan Galatasaray, zorlu bir fikstüre giriyor. Milli aranın ardından Trabzonspor'u konuk edecek sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği deplasmanının ardından Medipol Başakşehir'le kozlarını paylaşacak.

Bu kritik maçlar öncesi sakat futbolcuların iyileşmesi teknik heyetin yüzünü güldürüdü.

EREN VE DENAYER HAZIR

Galatasaray Sağlık Kurulu, iki futbolcunun girdiği güç, dayanıklılık testini başarı ile geçtiğini ve hem Denayer'in, hem de Eren'in görev verilmesi halinde 90 dakika forma giyebilecek düzeyde olduğunu belirtti.

Jason Denayer ve Eren Derdiyok'dan gelen bu haber Fatih Terim'i sevindirirken, Galatasaray'da sakatlığı bulunan oyuncu da böylelikle kalmadı.