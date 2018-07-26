Galatasaray'da Musa Barrow sesleri yükseliyor!

Galatasaray, Serie A ekibi Atalanta’nın formasını giyen 19 yaşındaki Musa Barrow’u radarına aldı. Golcü kimliğiyle dikkat çeken futbolcu, Şampiyonlar Ligi’ni düşünerek sarı-kırmızılılara gelmek istiyor.

Bu yıl 3 kulvarda da boy gösterecek Galatasaray, kadrosuna takviye edeceği futbolcuların çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, bonservissiz ya da kiralık olarak kadrosuna katabileceği isimlerle irtibata geçmeye devam ediyor.

MUSA BARROW RADARA ALINDI

Forvet hattında alternatifli bir kadro isteyen sarı-kırmızılı takımda, teknik heyetin raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yöneticiler, son olarak İtalya’nın Seri A takımlarından Atalanta takımının golcü oyuncusu Musa Barrow’u radarına aldı. Atalanta’nın 19 yaşındaki genç futbolcusu için kiralık teklifi yapılacak. Galatasaray Scout ekibi tarafından izlenen Gambiyalı Musa Barrow, teknik ekiptende de onay alırken, transfer için harekete geçildi.

6 MİLYON PİYASA DEĞERİ BULUNUYOR

6 milyon Euro piyasa değeri bulunan genç oyuncu, satın alma opsiyonu ile birlikte kiralanmaya çalışılacak. Genç futbolcu da Şampiyonlar Ligi’ni düşünerek sarı-kırmızılı takıma gelmek istiyor. UEFA Finansal Fair Play kriterleri nedeniyle sattığı oyuncu bedeli kadar almak zorunda olan Galatasaray, Barrow’u ücretsiz olarak kiralamak istiyor.

MUSA BARROW KİMDİR?

1.83 boyundaki 1998 doğumlu oyuncu santrafor olarak görev yapıyor. Geçtiğimiz sezon Atalanta’nın U19 takımında çıktığı 18 maçta 23 gol atma başarısı gösteren Barrow, A takımla çıktığı 12 Serie A maçında ise 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Ajanslar