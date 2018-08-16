Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşiyor!

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'yi konuk edecek olan Galatasaray'da Lionel Carole transfer görüşmesi sebebiyle idmana katılmadı.



Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında 19 Ağustos Pazar günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

ANTRENMAN TAMAMLANDI

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde pas çalışması yaptı. Antrenman, geniş alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

LIONEL CAROLE, TRANSFER GÖRÜŞMESİNDE!

Galatasaray'da transfer görüşmesi için izin verilen Fransız futbolcu Lionel Carole'nin yanı sıra yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Tarık Çamdal ile Tolga Ciğerci de antrenmanda yer almadı.

Lionel Carole'nin Fransa ekibi Strasbourg'a 600 bin euro bonservis karşılığı transfer olması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı takımın 15 Ağustos Çarşamba günü yaptığı antrenmanda sakatlanan ve kontrollerde sağ uyluk arka adalesinde ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edilen Garry Rodrigues antrenmana katılmadı. Rodrigues'in Göztepe maçında forma giyme ihtimalinin düşük olduğu bildirildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına 17 Ağustos Cuma günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Ajanslar