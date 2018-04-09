Galatasaray'a zirve yolunda ağır darbe

Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta kapanış mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği'nin konuğu oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta kapanış mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği'nin konuğu oldu. Mücadelede 90 dakika boyunca gol olmazken kazananı berlirleyen skor 90+2'de geldi. Manu'nun etkili bir şekilde getirdiği topta Alper Uludağ'ı skoru değiştiren gole imza attı.

Alınan bu sonuçla Galatasaray zirve yarışında yara aldı ve Başakşehir'in gerisinde ligde 2. sıraya düştü. Düşme hattında bulunan Gençlerbirliği ise aldığı 3 puanla atşe hattının biraz üstüne çıkarak uzun bir aradan sonra rahat bir nefes aldı.







Kaynak: AA