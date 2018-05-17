Galatasaray'a şok: Prandelli CAS'ta açtığı davayı kazandı!
Prandelli, Sarı-kırmızılı kulüp aleyhine CAS'ta açtığı davayı kazandı. Galatasaray, İtalyan çalıştırıcıya 7 milyon euro tazminat ödeyecek.
Galatasaray'ın başında 2014-15 sezonunda 16 resmi maça çıkan Cesare Prandelli, başa bela oldu.
Duygun Yarsuvat'ın başkanlığı döneminde Galatasaray'dan gönderilen İtalyan teknik adamın, kulübe açtığı davayı kazandığı öğrenildi. CAS'taki davada hedefine ulaşan 60 yaşındaki İtalyan hocanın, Sarı-kırmızılılardan 7 milyon euro alacağı belirtildi.
Kaynak: ajanslar