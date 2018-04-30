Galatasaray'a Florya'da coşkulu karşılama

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı 2-0 yenen Galatasaray'ı, sarı-kırmızılı taraftarlar tesislerde tezahüratlarla karşıladı.

Maçın ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, takım otobüsünü meşalelerle karşıladı.

Sarı-kırmızı bayraklarla tesislere akın eden taraftarlar, galibiyeti takımlarıyla kutladı. Galatasaray takım otobüsünde bulunan bazı futbolcular, otobüsün ön alanına gelerek taraftarların tezahüratlarına eşlik etti.

Taraftarların yoğun ilgisi nedeniyle kafileyi taşıyan otobüs, tesise girmekte güçlük çekti.

Kaynak: AA