Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı CANLI İZLE - CANLI MAÇ İZLE

Şampiyonluk mücadelesinin kıyasıya olduğu bu haftada futbolseverler Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı Canlı İzle aratmasını sıklıkla yapıyor. Canlı maç izle ile ilgili detaylar Ajanshaber.com'da.

Türkiye Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray Türk Telekom Arena'da Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen Galatasay son haftalarda hata yapmadan birinciliğini korumak için mücadele ediyor. Ligin orta sıralarında yer alan yer alan Yeni Malatyaspor ile Galatasaray bu akşam karşı karşıya geliyor. Lider Galatasaray'ın şampiyonluk mücadelesinde birinciliği kimseye kaptırmak istemiyor. Karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetiyor. Galatasaray Türkiye Süper Lig'in 32 haftasında 69 puan toplayarak liderliğini sürdürüyor. Canlı maç izle aratması maçın olduğu saatler arttı. Detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz

GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray Türkiye Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor'u evinde ağırlıyor. Şampiyonluğa adım adım ilerleyen Galatasaray Yeni Malatyaspor karşılaşmasında hata yapmadan birinciliğini sürdürmek istiyor. Maç esnasında yapılan aramaların başında Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı canlı izle yer alıyor

GALATASARAY LİDERLİĞİ KAPTIRMAK İSTEMİYOR



Galatasaray sezonun ilk yarısında yenildiği Evkur Yeni Malatyaspor'u bitime Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Türk Telekom Stadı'nda ağırlıyor. Lider Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği maçta hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak. Ligde geride kalan 32 haftada sarı-kırmızılılar, 69 puanla zirvede yer alıyor. Malatya ekibi ise 40 puanla 10. sırada bulunuyor. Fatih Terim ile 21. şampiyonluğunu elde etmek isteyen Aslan, Malatya karşısında kayıp yaşamak istemiyor.

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GALATASARAY YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

İki sarı kırmızılı ekibin kozlarını paylaşacağı mücadele 12 Mayıs Cumartesi günü oynanacak ve saat 19:00'da başladı. Müsabaka beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanıyor.

GOMİS GOL KRALLIĞI SIRALAMASINDA ALEX'İ GEÇEBİLECEK Mİ?

Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı gol krallığında zirvede yer alan Bafetimbi Gomis'i de yakından ilgilendiriyor. Mario Jardel'in 2000-01 sezonundaki 22 gollük rekorunu kıran Bafetimbi Gomis Galatasaray tarihinde bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu konumunda.

Gomis bir gol daha atarsa 28 golle 2010-11 sezonunda gol kralı olan Alex de Souza'yı yakalayacak. Gomis 29'a ulaştığında ise ligde bir sezon içinde en çok gol atan yabancı futbolcu unvanını ele geçirecek.

İKİNCİ KARŞILAŞMA

Galatasaray ile Yeni Malatyaspor, bugüne kadar sadece 1 kez karşı karşıya geldi. Ligin ilk yarısında Malatya'da oynana maçı ev sahibi ekibi 2-1 kazandı. Bu müsabakadan sonra sarı-kırmızılılarda teknik direktör değişikliğine gidildi ve Igor Tudor'un yerine Fatih Terim geldi.

GALATASARAY EVİNDE YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı müsabakalarda rakiplerine yenilmiyor. Sarı-kırmızılılar, son oynadığı 18 iç saha karşılaşmasında sadece 1 kez berabere kaldı. Aslan, evindeki son 11 mücadelede de rakiplerini mağlup etti. Sarı-kırmızılılar ayrıca içerideki son 7 maçın 5'inde kalesinde gol görmedi.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUĞU İÇİN 4 PUAN YETİYOR

Galatasaray, Süper Lig'in bitmesine iki hafta kala zirvedeki yerini kaybetmek istemiyor. Yeni Malatyaspor maçında seyircisi önünde hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, şampiyonluk turunu son hafta İzmir'de atmak istiyor. Galatasaray'ın şampiyon olabilmesi bu 2 maçtan 4 puan alması yetecek.

KART CEZASI İÇİN 4 İSİM SINIRDA

Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçı öncesinde Sofiane Feghouli, sarı kart cezalısı olduğu için takımını yalnız bırakacak. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Serdar Aziz, Maicon, Sinan Gümüş ve Ryan Donk kart görmeleri halinde gelecek hafta deplasmandaki Göztepe maçında forma giyemeyecek.

GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR CANLI ANLATIM

1' Hakemin düdüğüyle mücadele başlıyor.

Kaynak: AjansHaber