Galatasaray-Yeni Malatyaspor canlı yayın
Galatasaray - Yeni Malatyaspor! Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Yeni Malatyaspor karşılaşacak. İşte Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçını izleme rehberi ve maçın detayları.
Süper Lig'in son iki haftasına lider olarak karşılayan Galatasaray, evinde Yeni Malatyaspor'u yenerek son haftaya büyük avantajla girmek istiyor. Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı canlı yayın bağlantısının yanı sıra karşılaşmanın tüm detaylarını haberlerimizin içerisinde bulabilirsiniz.
Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı ile ligde 33. hafta heyecanı devam ediyor. Fatih Terim’in takımı devralmasıyla birlikte şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, bugün tribünleri tamamen doldurması beklenen taraftarlarının desteği ile Yeni Malatyaspor’u devirerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor. Ligin ikinci yarısında istikrarlı performansı ile ilk sıraya yükselen Galatasaray Yeni Malatyaspor maçına favori olarak çıkıyor. Taraftarlarının sabırsızlıkla beklediği Galatasaray Yeni Malatya maçını canlı izlemek isteyenler için haberimizin içerisinde Bein Sport canlı yayın bağlantısı bulunuyor. İşte GS Yeni Malatyaspor maçına dair merak edilen detaylar ve gelişmeler…
GALATASARAY YENİ MALATYASPOR MAÇI İLK 11
Galatasaray: Muslera, Linnes, Denayer, Maicon, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Garry, Sinan, Gomis
Yeni Malatya: Farnolle, Cissokho, Mina, Sadık, Seth, Murat, Azubuike, Diallo, Gilberto, Adem, Boutaib
GALATASARAY YENİ MALATYA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray kendi sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. 12 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maçı hakem Bülent Yıldırım yönetirken, yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Asım Yusuf Öz yapacak. Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçı beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek.
CANLI | Galatasaray 2-0 Yeni Malatyaspor
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- 46'Evkur Yeni Malatyaspor cephesinde ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Sadio Diallo oyundan alınırken yerine Murat Yıldırım oyuna dahil oluyor.
- 46'Müsabakanın ikinci yarısı ev sahibi Galatasaray'ın vuruşu ile başlıyor.
- 45'Hakem Bülent Yıldırım'ın düdüğü ile müsabaka devre arasına giriyor.
- 45'Dördüncü hakemin işareti ile müsabakanın ilk yarısının sonuna en az 2 dakikalık oynanmamış süre bölümü ilave ediliyor.
- 44'Ceza yayı sağ çaprazında topla buluşan Aytaç Kara pasını havadan altıpas sol çaprazına doğru hareketlenen Khalid Boutaib'e gönderiyor. Golcü oyuncu sol ayağı ile gelişine vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin sağ tarafından dışarı gidiyor.
- 43'Bu dakikalarda konuk ekip kısa paslarla pozisyon üretmeye çalışıyor.
- 40'Ev sahibi ekipte Martin Linnes kısa süreli sakatlık geçiriyor.
- 38'Topla birlikte ceza yayına hareketlenen Sinan Gümüş yerden şansını deniyor ancak kaleci Fabien Farnolle sol köşeye uzananarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başarıyor.
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- 36'Sağ kanattan gelişen atakta Younes Belhanda'nın pası ile Bafetimbi Gomis sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalıyor ancak golcü oyuncunun pozisyonu ofsayt.
- 34'Ceza yayı sağ çaprazının biraz gerisinden kullanılan serbest vuruşta Sinan Gümüş ortasını penaltı noktasının sol tarafına doğru gönderiyor. Gelen topa savunma ile birlikte yükselen Maicon Roque kafa vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin sağ tarafından dışarı gidiyor.
- 30'Müsabakanın üçte birlik bölümü geride kalırken ev sahibi sarı kırmızılıların topla oynamadaki üstünlüğü devam ediyor.
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- 27'Hızlı gelişen ev sahibi atağında Sinan Gümüş'ün ara pası ile ceza sahası içi sol çaprazında Garry Rodrigues topla buluşuyor. Tecrübeli oyuncu altıpas sol çaprazında yerden şansını deniyor ancak kaleci Fabien Farnolle'den seken topu savunma uzaklaştırmayı başarıyor.
- 25'Evkur Yeni Malatyaspor cephesinde ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Sakatlanan Arturo Mina oyuna devam edemiyor ve yerine Matheus Doria oyuna dahil oluyor.
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- 23'Konuk ekipte Arturo Mina rakibi Bafetimbi Gomis ile girdiği ikili mücadele sonrasında kısa süreli sakatlık geçiriyor.
- 20'Aly Cissokho'nun pası ile Khalid Boutaib sol çaprazda topla buluşuyor ancak yardımcı hakem bayrağını golcü oyuncu için kaldırıyor.
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- 17'Sol kanattan gelişen atakta Yuto Nagatomo'nun ortası Bafetimbi Gomis'den sekerek ceza yayı sağ tarafında Garry Rodrigues'in önüne düşüyor. Tecrübeli oyuncu sert vuruyor ancak top kalenin üzerinden dışarı gidiyor.
- 15'Konuk ekip Evkur Yeni Malatyaspor kendi yarı sahasından çıkmakta güçlük çekiyor.
- 12'GOOOLL!! Galatasaray, Bafetimbi Gomis ile iki farklı üstünlüğü sağlıyor. Orta alandan gelişen atakta Younes Belhanda'nın pası ile sol çaprazda topla buluşan Garry Rodrigues ceza sahasına giriyor ve pasını altıpas çizgisine doğru hareketlenen arkadaşı Bafetimbi Gomis'e gönderiyor. Golcü oyuncu yerden vuruşu ile meşin yuvarlağı filelerle buluşturuyor.
- 11'Issam Chebake sağ çaprazdan ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Khalid Boutaib bu topu göğsü ile arkadaşı Eren Tozlu'nun önüne indiriyor. Tecrübeli oyuncu müsait pozisyonda vuruşunu yapmak istiyor ancak savunma son anda araya giriyor.
- 10'Sağ kanattan gelişen atakta Martin Linnes ortasını uzak direğe doğru göndermek istiyor ancak top kalenin hemen üzerinden dışarı gidiyor.
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- 8'Evkur Yeni Malatyaspor'da Sadio Diallo rakibi Younes Belhanda'ya yaptığı sert faul sonrasında sarı kart görüyor.
- 6'Ev sahibi Galatasaray kısa paslarla pozisyon üretmeye çalışıyor.
- 3'Garry Rodrigues'in pası ile ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Younes Belhanda yerden çok sert vuruyor ancak meşin yuvarlak kalenin hemen sol tarafından dışarı gidiyor.
- 1'GOOOLL!! Mücadelenin hemen başında ev sahibi Galatasaray öne geçiyor! Savunmanın yaptığı pas hatasını değerlendiren Garry Rodrigues sağ çaprazdan ceza sahasına giriyor ve son çizgiye inmeden pasını uzak direğe doğru gönderiyor. Gelen topa hareketlenen Younes Belhanda altıpas çizgisi üzerinde yerden vuruşunu yapıyor ve meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturuyor.
- 1'Hakemin düdüğüyle mücadele başlıyor.
Kaynak: Ajans Haber