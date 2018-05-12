Galatasaray-Yeni Malatyaspor canlı yayın

Galatasaray - Yeni Malatyaspor! Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Yeni Malatyaspor karşılaşacak. İşte Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçını izleme rehberi ve maçın detayları.

Süper Lig'in son iki haftasına lider olarak karşılayan Galatasaray, evinde Yeni Malatyaspor'u yenerek son haftaya büyük avantajla girmek istiyor. Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı canlı yayın bağlantısının yanı sıra karşılaşmanın tüm detaylarını haberlerimizin içerisinde bulabilirsiniz.

Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı ile ligde 33. hafta heyecanı devam ediyor. Fatih Terim’in takımı devralmasıyla birlikte şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, bugün tribünleri tamamen doldurması beklenen taraftarlarının desteği ile Yeni Malatyaspor’u devirerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor. Ligin ikinci yarısında istikrarlı performansı ile ilk sıraya yükselen Galatasaray Yeni Malatyaspor maçına favori olarak çıkıyor. Taraftarlarının sabırsızlıkla beklediği Galatasaray Yeni Malatya maçını canlı izlemek isteyenler için haberimizin içerisinde Bein Sport canlı yayın bağlantısı bulunuyor. İşte GS Yeni Malatyaspor maçına dair merak edilen detaylar ve gelişmeler…

GALATASARAY YENİ MALATYASPOR MAÇI İLK 11

Galatasaray: Muslera, Linnes, Denayer, Maicon, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Garry, Sinan, Gomis

Yeni Malatya: Farnolle, Cissokho, Mina, Sadık, Seth, Murat, Azubuike, Diallo, Gilberto, Adem, Boutaib

GALATASARAY YENİ MALATYA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray kendi sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. 12 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maçı hakem Bülent Yıldırım yönetirken, yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Asım Yusuf Öz yapacak. Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçı beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek.

CANLI | Galatasaray 2-0 Yeni Malatyaspor

Kaynak: Ajans Haber