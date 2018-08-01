Galatasaray ve Fenerbahçe Simon Kjaer'in peşine düştü!

Galatasaray’ın yaklaşık 1 aydır yakın takipte olduğu Simon Kjaer, Sevilla’da istenmeyen adam ilan edilince savaş başladı. Fenerbahçe eski yıldızı için harekete geçerken, İtalyan devi Milan da resmi teklif yaptı.

Galatasaray’ın yaklaşık 1 aydır yakın takipte olduğu Simon Kjaer, Sevilla’da istenmeyen adam ilan edilince savaş başladı. Fenerbahçe eski yıldızı için harekete geçerken, İtalyan devi Milan da resmi teklif yaptı. Transfer döneminin kapanmasına 1 ay gibi kısa süre kala gündem git gide ısınıyor.

GALATASARAY KJAER'İ UZUN BİR SÜREDİR TAKİPTEYDİ

Galatasaray'ın uzun bir süredir gözlem altında tuttuğu Simon Kjaer, Sevilla'da gözden çıkarıldı. İspanyol kulübünün tapusuyla veya kiralık olarak gönderme kararı almasının ardından flaş gelişmeler yaşanmaya başladı.

FENERBAHÇE DE TRANSFER İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Sevilla'nın aldığı sürpriz karar sonrası Fenerbahçe de bir anda işin içini girdi. Stoper arayan Sarı-Lacivertliler, eski yıldızının transferi konusunda temaslara start verdi.

Kaynak: Ajanslar