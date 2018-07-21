Galatasaray Valencia'ya mağlup oldu

Galatasaray, İsviçre kampındaki son hazırlık maçında İspanya La Liga ekiplerinden Valencia ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar hazırlık maçında İspanyol takımı Valencia'ya 2-1 mağlup oldu.

GALATASARAY'IN İLK 11'İ



Sarı-Kırmızılı ekip sahaya İsmail - Linnes, Donk, Maicon, Carole, Selçuk, Fernando, Feghouli, Belhanda, Rodrigues ve Gomis 11 ile başladı.

36'ncı dakikada ceza sahası dışından aldığı topla içeri kat eden Vezo sağ çaprazdan topu ağlarla buluşturdu: 0-1

40'ıncı dakikada sakatlık geçiren Rodrigues yerini Sinan Gümüş'e bıraktı.

İlk yarı Valencia'nın 0-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

52'inci dakikada Valencia farkı 2'ye çıkardı. Lato'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0.2

70'inci Galatasaray farkı 1'e indirdi. İkinci yarıda oyuna dahil olan yeni transfer Onyekuru, Sarı-Kırmızılı forma altında ilk golünü buldu: 1-2

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray, İsviçre kampındaki son hazırlık maçında Valencia'ya 1-2 mağlup oldu.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

İsviçre kampının son hazırlık karşılaşmasında Sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Tribündeki yerlerini alan Galatasaraylılar, başkan Mustafa Cengiz ve 2'nci Başkan Abdurrahim Albayrak ile bol bol fotoğraf çektirdiler.

BAŞKANDAN PLAKET



İsviçre'deki kampa dün geç saatlerde katılan Mustafa Cengiz karşılaşma öncesinde Freiburg başkanı Bruihart Heribert ve Türk İşadamı Gülali Tor'a üstünde Galatasaray arması bulunan plaket hediye etti. Cengiz ayrıca karşılaşma öncesinde Valencia Başkanı Anil Murthy ile basın mensuplarına poz verdi.