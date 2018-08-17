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17 Ağustos 2018 15:14 | Son Güncelleme: 17 Ağustos 2018 15:18

Galatasaray transferi KAP'a bildirdi

Galatasaray Kulübü tarafından Lionel Carole'un transferi için Strasbourg kulübüyle görüşmelere başlandığı KAP'a bildirildi.

Galatasaray transferi KAP'a bildirdi

Galatasaray, Lionel Carole'ün Fransız ekibi Strasbourg'a transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

RESMİ GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcumuz Lionel Jules Carole'un transferi konusunda SAS Racing Club De Strasbourg Alsace ile resmi görüşmelere başlanmıştır.


Kaynak: Ajanslar

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