Galatasaray transferi KAP'a bildirdi
Galatasaray Kulübü tarafından Lionel Carole'un transferi için Strasbourg kulübüyle görüşmelere başlandığı KAP'a bildirildi.
Galatasaray, Lionel Carole'ün Fransız ekibi Strasbourg'a transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
RESMİ GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel futbolcumuz Lionel Jules Carole'un transferi konusunda SAS Racing Club De Strasbourg Alsace ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Kaynak: Ajanslar