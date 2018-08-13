Galatasaray transferi açıkladı!

Galatasaray, Bandırmaspor'dan Birhan Vatansever ile 2 yıllık sözleşme imzaladı!

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada kulübün altyapısından yetişen Birhan Vatansever'in transferi konusunda oyuncunun kulübü ve kendisi ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI



Galatasaray Kulübü'nün açıklaması şu şekilde: "Kulübümüz, altyapımızda yetişen Birhan Vatansever’in transferi konusunda geçtiğimiz sezon oynadığı Bandırmaspor Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Birhan Vatansever ile iki sezonluk sözleşme imzalanmıştır."