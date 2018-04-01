Galatasaray, Trabzonspor'u yenerek liderliğini sürdürdü

Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Galatasaray, evinde Trabzonspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar büyük bölümünü üstün götürdüğü mücadeleyi 2-1 kazandı.

Fatih Terim'in ekibi coşkulu başladığı ilk yarıda 7. dakikada Sofiano Feghouli'nin golüyle 1-0 öne geçti. Mariano'nun bu golde büyük katkısı vardı.

İlk devrede büyük fırsatlar yakalayan ev sahibi takım, bunları değerlendiremedi ve ilk 45 dakika 1-0 Galatasaray üstünlüğüyle bitti.

İkinci yarıda Trabzonspor'un daha hareketli olduğu görüldü. Yusuf Yazıcı'nın etkili bir şutunda Muslera başarılı bir kurtarışa imza attı.

Dakikalar 60'ı gösterirken Fransız golcü Bafetimbi Gomis, Okay Yokuşlu'yu hataya zorladı. Yıldız golcü kazandığı topu güzel bir dokunuşla filelere gönderdi: 2-0.

90+1'de Kucka orta sahadan sahalarda ender görülecek bir gol kaydetti.

Galatasaray bu skorla 57 puana yükseldi ve haftayı lider kapadı. Trabzonspor ise 42 puanda kaldı.



Cim Bom, ligde bir sonraki maçını Gençlerbirliği deplasmanında oynayacak. Bordo-mavililer ise evlerinde Kayserispor'u ağırlayacak.





