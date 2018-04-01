Galatasaray-Trabzonspor maçının 11'leri

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

Galatasaray, Trabzonspor maçını kazandığı taktirde liderliğini sürdürecek. Son olarak derbi maçta Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray, ardından ise Trabzonspor, Başakşehir ve Beşiktaş ile evinde önemli müsabakalara çıkacak.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Selçuk, Belhanda, Rodrigues, Feghouli, Gomis

Trabzonspor: Onur, Pereira, Uğur Demirok, Hubocan, Novak, Okay, Kucka, Sosa, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz