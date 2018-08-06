Galatasaray taraftarı istediği transferi tezahüratla duyurdu

Galatasaraylı taraftarlar Akhisarspor maçı öncesinde, sarı-kırmızılı takıma transfer olmak isteyen Emre Akbaba lehine tezahüratlarda bulundu.

Alanyasporlu futbolcu Emre Akbaba, daha gelmeden Galatasaraylı taraftarların gönlünü fethetti.

Başakşehir'in 5 milyon euroya Alanyaspor ile anlaşmasına rağmen turuncu- lacivertli kulübe gitmek istemeyen ve gönlündeki takımın Galatasaray olduğunu söyleyen Emre Akbaba'nın adı, Konya'da yankılandı.

''CİMBOM'UN ÇOCUĞU EMRE AKBABA''



Galatasaraylı futbolseverler, Akhisarspor maçı öncesi "Cim Bom'un çocuğu Emre Akbaba" tezahüratı yapıp yönetime transfer mesajı gönderdi.

Gurbetçi yıldız artık Cim Bom'un Alanya'yı ikna etmesini bekliyor. Sarı- Kırmızılılar, Emre Akbaba için teklifini 3 milyon euroya çıkartmış durumda.

Kaynak: Ajanslar