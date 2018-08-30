Galatasaray sattığı oyunculardan iyi kazanç sağladı!

UEFA ile yaptığı anlaşma nedeniyle bu sezon transfer döneminde çok dikkatli davranan Galatasaray, hem kadroyu daraltmak hem de maaş bütçesi açmak için birçok oyuncusunu elden çıkardı.

UEFA ile yaptığı anlaşma nedeniyle bu sezon transfer döneminde çok dikkatli davranan Galatasaray, hem kadroyu daraltmak hem de maaş bütçesi açmak için birçok oyuncusunu elden çıkardı.

MAAŞ BÜTÇESİNDE BÜYÜK KAZANÇ SAĞLANDI



Bu oyunculardan bazılarının sözleşmesi uzatılmazken, bazıları satıldı. Bir de satılması beklenen isimler var.

Galatasaray’ın elinden çıkardığı ve çıkarılmasına kesin gözüyle bakılan isimlerden açtığı maaş bütçesi şu şekilde: (Sözleşmesi biten oyuncular için son sezon aldıkları maaş, devam eden isimler için 2018/19 maaşları dikkate alınmıştır)

Galatasaray, bu ayrılıklarla toplam maaş bütçesinde 10 milyon euro yani yaklaşık 75 milyon TL'lik kazanç sağladı.

GİDEN FUTBOLCULARIN YILLIK ÜCRETLERİ



Tolga Ciğerci 2018/2019 sezonu sabit ücreti: 2 milyon euro

Bafetimbi Gomis: 3.50 milyon euro

Lionel Corel: 700 bin euro

Koray Günter: 1 milyon euro

Cedric Carasso: 600 bin euro

Eray İşcan: 200 bin euro

Hakan Balta: 1.250 milyon euro

Yasin Öztekin: 1.500 milyon euro

Pedro Cavanda: 875 bin euro

Umut Gündoğan: 350 bin euro

Latovlevici: 750 bin euro