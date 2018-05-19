Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması stadında olacak!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, yarın saat 19.05'te Türk Telekom Stadı'nda kutlama yapacak

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yarın Türk Telekom Stadı'nda kutlama yapacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kutlama organizasyonu için Türk Telekom Stadı'nda dev bir sahne kurulacak. 6 LED ekranla tribündeki taraftarlara şampiyonluk kutlamasına dair detaylar izlettirilecek. Sürpriz şarkıcılar, özel ışıklandırma sistemleri, lazer gösterileri, görsel efektler, tribünlere asılacak 21 özel bayrak ve alev makineleri, şampiyonluk kutlamasına renk katacak.

Kutlamada kazanılan 21 şampiyonlukta emek veren teknik adamlar onore edilecek.

Yarın satışa sunulacak şampiyonluk kutlamasının biletlerinin fiyatları 30 ile 100 lira arasında değişiyor.

Kaynak: AA