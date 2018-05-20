Galatasaray şampiyonluk kupasını kaldırdı!

Galatasaray, Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Göztepe'yi Gomis'in penaltıdan attığı golle 1-0 yendi ve 75 puana yükselerek şampiyonluğunu 21. şampiyonluğunu ilan etti.

Göztepe'yi devirerek 2 yıl aradan sonra 21. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, şampiyonluk kupasını kaldırdı. Türk Telekom Stadı'nda coşkulu bir kutlama yaşandı.

21. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray’da ilk olarak pazartesi günü iftardan sonra yapılması planlanan kutlama tarihi bugüne alındı. Cimbom’un, Türk Telekom Stadı’ndaki kutlamalar kuruluş tarihini simgeleyen 19.05’te başladı.

BU TÖREN UNUTULMAZ!

Şampiyonluk kupası ise 21.50'de kaldırıldı. Galatasaray, 2017-18 sezonu şampiyonluk kupasını; TFF Başkanı Yıldırım Demirören, yurt dışında olduğu için, TFF Başkanvekili Ali Dürüst ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Muharrem Kasapoğlu'nun elinden aldı.



GECEYE DAMGA VURANLAR

- Fatih Terim, kızlarının ve torunlarının ellerinden tutarak, Şampiyonlar Ligi müziğiyle sahneye çıktı.

- Sofiane Feghouli, Cezayir Halk Müziği eşliğinde, oğluyla dans ederek sahnede takım arkadaşlarının yanına ulaştı.

- Jason Denayer, güneş gözlükleriyle sahnedeki yerini aldı.

- Yuto Nagatomo, Jason Denayer'in omzunda sahneye geldi ve küçük bir şov yaptı.

- Tarık Çamdal, Mustafa Sandal'dan "Aya benzer" şarkısıyla sahneye gelirken taraftarlar ıslıklarla tepki gösterdi.

- Bafetimbi Gomis, "O sen olsan bari" ile birlikte taraftarları selamlayarak sahneye çıktı.

- Sinan Gümüş, Game of Thrones dizisinin müziği eşliğinde sahneye çıktı.

- Younes Belhanda, "Taleal Bedru Aleyna" ilahisiyle sahnedeki yerini aldı.

- Latovlevici, kucağında çocuğu uyurken sahaya çıktı.

NOTLAR

Fatih Terim’in isteğiyle Florya’daki personel de futbolcularla beraber sahneye çağrılarak ve onore edildi.

Dev bir sahnenin kurulacağı stadyumda taraftarların kutlamayı izlemesi için 6 LED ekran kuruldu.

DJ performansı, özel ışıklandırma sistemleri, lazer gösterileri, görsel efektler, tüm tribünlere asılacak 21 özel bayrak, alev makineleri, discoball logolar, payroteknik gösterisi şampiyonluk kutlamasına renk kattı.

OYUNCULARIN AÇIKLAMALARI

- Yasin Öztekin: "2. kez şampiyon oluyorum, 6. kupam. Çok mutluyum. Sezon başında şampiyon olmak istiyorduk, çünkü 2 sezon olamadık. Fatih hoca geldikten sonra daha da iyi olduk, daha da güçlü olduk. Galatasaray'a gelen forvetin gol atması lazım. Gomis'e elimizden geldiğince yardım ettik. O olmasaydı, biz olmadık. Huzur olması için neşe olması lazım, biz de bunu iyi başardık."

- Yuto Nagatomo: "Hayatımda hiç bu duyguları yaşamamıştım. Çok mutluyum. Buraya geldikten sonra çocuğum doğdu. Onunla beraber şampiyonluk geldi, bize uğur getirdi."

- Eren Derdiyok: "Hedefimize koyduğumuz şeye ulaştık. Şimdi taraftarımızla heyecanı, mutluluğu paylaşacağız. Çok mutluyuz. Galatasaray'ın ait olduğu yer, Şampiyonlar Ligi. Geri dönüyoruz. Dünya çapında en çok taraftara sahibiz, onlar bizi destekliyor, farkındayız."

Kaynak: Ajanslar