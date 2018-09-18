Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu!
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki temsilcimiz Galatasaray ilk maçında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımıyla karşılaşıyor.
GALATASARAY - LOKOMOTİV MOSKOVA
STAT: Türk Telekom Stadı
HAKEM: Gianluca Rocchi
SAAT: 22:00
GALATASARAY: Muslera, Nagatomo, Serdar, Donk, Linnes, Fernando, Belhanda, Ndiaye, Emre Akbaba, Garry Rodrigues, Eren Derdiyok
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
LOKOMOTİV MOSKOVA: Guilherme, Ignatyev, Kvirkvelia, Corluka, Höwedes, Idowu, Miranchuk, Denisov, Krychowiak, Fernandes, Farfan
TEKNİK DİREKTÖR: Yuri Semin