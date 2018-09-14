Galatasaray - Kasımpaşa maçında 11'ler belli oldu!
Galatasaray-Kasımpaşa maçı ile birlikte Süper Lig, milli aradan sonra tekrar start alacak.
GALATASARAY - KASIMPAŞA
STAT: Türk Telekom Stadyumu
SAAT: 21.00
HAKEM: Bülent Yıldırım
YAYIN: beIN Sports 1
İLK 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Linnes, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Emre Akbaba, Sinan Gümüş, Rodrigues, Eren Derdiyok
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
GALATASARAY YEDEKLER: İsmail, Mariano, Ahmet, Selçuk, Ömer, Onyekuru, Fernando, Yunus, Muğdat, Feghouli.
KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, İlhan, Pavelka, Eduok, Trezeguet, Diagne
TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş