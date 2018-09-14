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14 Eylül 2018 20:14 | Son Güncelleme: 14 Eylül 2018 20:16

Galatasaray - Kasımpaşa maçında 11'ler belli oldu!

Galatasaray-Kasımpaşa maçı ile birlikte Süper Lig, milli aradan sonra tekrar start alacak.

Galatasaray - Kasımpaşa maçında 11'ler belli oldu!

GALATASARAY - KASIMPAŞA

STAT: Türk Telekom Stadyumu 
SAAT: 21.00 
HAKEM: Bülent Yıldırım 
YAYIN: beIN Sports 1

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Emre Akbaba, Sinan Gümüş, Rodrigues, Eren Derdiyok
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
GALATASARAY YEDEKLER: İsmail, Mariano, Ahmet, Selçuk, Ömer, Onyekuru, Fernando, Yunus, Muğdat, Feghouli.

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, İlhan, Pavelka, Eduok, Trezeguet, Diagne
TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

Etiketler: Galatasaray-Kasımpaşa


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