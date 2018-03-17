Galatasaray, Kadıköy'de yine kazanamadı: İşte o liste
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yle 0-0 berabere kalan Galatasaray, rakip sahadaki kazanamama serisini 22 maça çıkardı.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray, rakibine karşı deplasmanda galibiyet hasretini sürdürdü.
Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999'da 2-1'lik sonuçla alan sarı-kırmızılı takım, aradan geçen 18 yılı aşkın sürede rakibini deplasmanda yenmeyi yine başaramadı.
Galatasaray, 1999'daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple Kadıköy'de 22. kez karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, 3'ü Türkiye Kupası, 19'u lig olmak üzere Kadıköy'de çıktığı 22 resmi müsabakada 15 kez yenildi, 7 defa da berabere kaldı.
- Kadıköy'de 14 gol attı, 43 gol yedi
Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında çıktığı son 22 müsabakada gol yollarında da büyük sıkıntı yaşadı.
Sarı-lacivertli ekip karşısında bu müsabakalarda 14 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 43 gole engel olamadı.
Galatasaray, Kadıköy'de çıktığı 22 maçın 12'sinde skor üretemezken, 3 müsabakada ise 2 takım da gol atamadı.
- Galatasaray'ın Kadıköy karnesi
Galatasaray'ın Kadıköy'de galip gelemediği son 22 resmi maç ve sonuçlar şöyle:
|
Tarih
|
Organizasyon
|
Sonuç (FB-GS)
|
07.02.2001
|
Türkiye Kupası
|
4 - 4
|
06.05.2001
|
Süper Lig
|
2 - 1
|
16.02.2002
|
Süper Lig
|
1 - 0
|
06.11.2002
|
Süper Lig
|
6 - 0
|
29.02.2004
|
Süper Lig
|
2 - 1
|
22.05.2005
|
Süper Lig
|
1 - 0
|
08.03.2006
|
Türkiye Kupası
|
2 - 1
|
22.04.2006
|
Süper Lig
|
4 - 0
|
03.12.2006
|
Süper Lig
|
2 - 1
|
08.12.2007
|
Süper Lig
|
2 - 0
|
03.02.2008
|
Türkiye Kupası
|
0 - 0
|
09.11.2008
|
Süper Lig
|
4 - 1
|
25.10.2009
|
Süper Lig
|
3 - 1
|
24.10.2010
|
Süper Lig
|
0 - 0
|
17.03.2012
|
Süper Lig
|
2 - 2
|
12.05.2012
|
Süper Lig
|
0 - 0
|
12.05.2013
|
Süper Lig
|
2 - 1
|
10.11.2013
|
Süper Lig
|
2 - 0
|
08.03.2015
|
Süper Lig
|
1 - 0
|
25.10.2015
|
Süper Lig
|
1 - 1
|
20.11.2016
|
Süper Lig
|
2 - 0
|17.03.2018
|Süper Lig
|0 - 0
Kaynak: AA