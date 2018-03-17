Galatasaray, Kadıköy'de yine kazanamadı: İşte o liste

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yle 0-0 berabere kalan Galatasaray, rakip sahadaki kazanamama serisini 22 maça çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray, rakibine karşı deplasmanda galibiyet hasretini sürdürdü.

Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999'da 2-1'lik sonuçla alan sarı-kırmızılı takım, aradan geçen 18 yılı aşkın sürede rakibini deplasmanda yenmeyi yine başaramadı.

Galatasaray, 1999'daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple Kadıköy'de 22. kez karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, 3'ü Türkiye Kupası, 19'u lig olmak üzere Kadıköy'de çıktığı 22 resmi müsabakada 15 kez yenildi, 7 defa da berabere kaldı.

- Kadıköy'de 14 gol attı, 43 gol yedi

Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında çıktığı son 22 müsabakada gol yollarında da büyük sıkıntı yaşadı.

Sarı-lacivertli ekip karşısında bu müsabakalarda 14 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 43 gole engel olamadı.

Galatasaray, Kadıköy'de çıktığı 22 maçın 12'sinde skor üretemezken, 3 müsabakada ise 2 takım da gol atamadı.

- Galatasaray'ın Kadıköy karnesi

Galatasaray'ın Kadıköy'de galip gelemediği son 22 resmi maç ve sonuçlar şöyle:

Tarih Organizasyon Sonuç (FB-GS) 07.02.2001 Türkiye Kupası 4 - 4 06.05.2001 Süper Lig 2 - 1 16.02.2002 Süper Lig 1 - 0 06.11.2002 Süper Lig 6 - 0 29.02.2004 Süper Lig 2 - 1 22.05.2005 Süper Lig 1 - 0 08.03.2006 Türkiye Kupası 2 - 1 22.04.2006 Süper Lig 4 - 0 03.12.2006 Süper Lig 2 - 1 08.12.2007 Süper Lig 2 - 0 03.02.2008 Türkiye Kupası 0 - 0 09.11.2008 Süper Lig 4 - 1 25.10.2009 Süper Lig 3 - 1 24.10.2010 Süper Lig 0 - 0 17.03.2012 Süper Lig 2 - 2 12.05.2012 Süper Lig 0 - 0 12.05.2013 Süper Lig 2 - 1 10.11.2013 Süper Lig 2 - 0 08.03.2015 Süper Lig 1 - 0 25.10.2015 Süper Lig 1 - 1 20.11.2016 Süper Lig 2 - 0 17.03.2018 Süper Lig 0 - 0

Kaynak: AA