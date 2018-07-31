Galatasaray hazırlık maçında AEK karşısında yenik düştü!

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Yunanistan'ın AEK takımıyla hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Atina'da oynanan karşılaşmada 5 gol atıldı.

Galatasaray, hazırlık maçında Yunanistan Ligi şampiyonu AEK'ya 3-2 mağlup oldu. Sarı kırmızılılar 5 Ağustos Pazar günü Akhisarspor ile Süper Kupa finali oynayacak.

Galatasaray'da Maicon, 67'de frikikten attığı golle farkı bire indirdi. Brezilyalı savunmacı maçtaki ikinci golünü attı.



51'de Bakasetas attı ve AEK, maçta öne geçti. Yunan ekip, 55'te Mantalos'un frikik golüyle skoru 3-1 yaptı.

AEK, 35. dakikada Marko Livaja ile Galatasaray karşısında beraberliği sağladı. İlk yarı 1-1 sona erdi.

22. dakikada Selçuk İnan'ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte olan Maicon topu ağlara gönderdi.

Galatasaray, Yunanistan'daki yangın felaketi nedeniyle AEK maçı öncesi sahaya "Geçmiş olsun komşu" tişörtleriyle çıktı. Ayrıca karşılaşma öncesi yangında hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapıldı.

İLK 11'LER

AEK: Barkas, Bakakis, Bakasetas, Galanopoulos, Klonaridis, Lambropoulos, Livaja, Lopes, Mantalos, ikonomou, Simoes

Galatasaray: İsmail, Nagatomo, Maicon, Serdar, Carole, Fernando, Selçuk, Rodrigues, Belhanda, Onyekuru, Gomis.

Kaynak: Ajanslar