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17 Mayıs 2018 10:31 | Son Güncelleme: 17 Mayıs 2018 10:35

Galatasaray, Eskişehirsporlu Dorukhan ile anlaştı

Galatasaray yönetimi, Eskişehirspor'un 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz'ü 1 milyon TL karşılığında transfer edecek.

Galatasaray, Eskişehirsporlu Dorukhan ile anlaştı

Galatasaray'da yönetim, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı.

Ajansspor'un haberine göre; Sarı-kırmızılılar, Eskişehirspor ve Türkiye Ümit Milli Takımı'nın genç yıldızı Dorukhan Toköz'le anlaşma sağladı.

1 MİLYON TL ÖDENECEK
Dorukhan'ın önümüzdeki günlerde Galatasaray'a imza atması bekleniyor.

Eskişehirspor, Dorukhan Toköz'ün Galatasaray'a transferinden 1 milyon TL civarında yetiştirme bedeli kazanacak.

Kırmızı-siyahlı takımın altyapısından yetişen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 32 maçta forma giyerken 2 kez rakip fileleri havalandırdı.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: galatasaray


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