Galatasaray, Eskişehirsporlu Dorukhan ile anlaştı
Galatasaray yönetimi, Eskişehirspor'un 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz'ü 1 milyon TL karşılığında transfer edecek.
Galatasaray'da yönetim, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı.
Ajansspor'un haberine göre; Sarı-kırmızılılar, Eskişehirspor ve Türkiye Ümit Milli Takımı'nın genç yıldızı Dorukhan Toköz'le anlaşma sağladı.
1 MİLYON TL ÖDENECEK
Dorukhan'ın önümüzdeki günlerde Galatasaray'a imza atması bekleniyor.
Eskişehirspor, Dorukhan Toköz'ün Galatasaray'a transferinden 1 milyon TL civarında yetiştirme bedeli kazanacak.
Kırmızı-siyahlı takımın altyapısından yetişen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 32 maçta forma giyerken 2 kez rakip fileleri havalandırdı.
Kaynak: Ajanslar