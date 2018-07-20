Galatasaray eski yıldızını kiraladı!

Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun devre arasında İngiliz ekibi Stoke City'ye 16 milyon Euro bonservisle sattığı Badou Ndiaye'yi 1 yıllığına kiraladı.

Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun devre arasında İngiliz ekibi Stoke City'ye 16 milyon Euro bonservisle sattığı Badou Ndiaye'yi 1 yıllığına kiraladı.



Geçen sezon Premier Lig'den düşen İngiliz ekibinde mutsuz olan 27 yaşındaki oyuncunun, Şampiyonlar Ligi faktörünün de etkisiyle Galatasaray'a tekrar dönmek için ısrarcı olduğu, Stoke City yönetiminin de bu transfere sonunda onay verdiği öğrenildi.



Ndiaye'nin kulübüyle aradaki ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından birkaç gün içinde takıma katılması bekleniyor.

HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Badou Ndiaye, saat 01.00 civarında Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Valizi ve pasaportunun bir fotoğrafını paylaşan yıldız futbolcu, Senegal havalimanında olduğunu da paylaşımına ekledi.



Bu paylaşımın ardından sosyal medyada Galatasaray taraftarı uykusuz bir şekilde Ndiaye'nin uçuş rotasını bulmak için yoğun çaba gösterdi. Taraftarlar tüm olasılıkları değerlendirip, Ndiaye'nin İstanbul'a mı yoksa Stoke City'nin Almanya'daki kampına mı gittiğini çözmek için firmaların uçuş planlarını araştırdı. Ndiaye'nin paylaşımında kullandığı emoji de taraftarları umutlandırdı.

Kaynak: Ajanslar