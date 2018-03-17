Galatasaray 'Özel prim vermeme' kuralını, Fenerbahçe derbisine özel olarak kaldırdı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak'a Fenerbahçe maçının kazanılması halinde tüm takıma 20'şer bin euro prim verilmesi talimatı verdi.

Galatasaray yönetimi sezon başından bu yana uygulanan 'özel prim vermeme' kuralını, bugün oynanacak Fenerbahçe derbisine özel olarak kaldırdı.

BAŞKAN'DAN ALBAYRAK'A TALİMAT

Maçtan önce oyuncularına prim sözü vermeyen sarı kırmızılı yönetim, eğer 18 yıldır Kadıköy'de galip gelememe hasreti son bulursa, primi karşılaşma sonrası soyunma odasında açıklayacak.

Futbolcuların Kadıköy'den zaferle ayrılmaları halinde, Futbol AŞ Başkanvekili Abdurrahim Albayrak, Başkan Mustafa Cengiz'le belirledileri primi bizzat soyunma odasında tüm takıma açıklayacak.

Sezon başından bu yana hiçbir maça özel prim alamayan Galatasaraylı oyuncular, galip gelmeleri halinde adam başı ortalama 20'şer bin euro özel prime kavuşacak