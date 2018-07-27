Galatasaray Club Africain'e konuk olacak
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda hazırlıklarını sürdüren Sarı-kırmızılı takım, özel maçta Tunus ekibi ile yarın Rades kentinde karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılı takım, özel maçta Tunus ekibi ile yarın Rades kentinde karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY TUNUS EKİBİYLE KARŞI KARŞIYA GELECEK
Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Tunus ekibi Club Africain ile yarın deplasmanda özel bir maç oynayacak. Rades Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.
BİR SONRAKİ HAZIRLIK KARŞILAŞMASI İÇİN ATİNA'YA GİDİLECEK
Sarı-kırmızılı ekip, Club Africain karşılaşmasının ardından ise Yunanistan'a geçecek. Sarı-kırmızılı takım, 31 Temmuz Salı günü saat 20.00'de Atina Olimpiyat Stadı'nda Yunan ekibi AEK ile özel maçta karşılaşacak.
SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?
2018 Türkiye Süper Kupası maçı, Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Akhisar Belediyespor arasında oynanacak. Futbolseverlerin merakla beklediği 45. Süper Kupa maçı, 5 Ağustos 2018 Pazar günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 20:45‘te başlayacak.
Kaynak: AA