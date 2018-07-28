Galatasaray Club Africain maçının ilk 11'leri belli oldu

Lefter Küçükandonyadis Sezonu öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Tunus'ta Club Africain ile karşılaşıyor. Maçın ilk 11'leri belli oldu.

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 5. hazırlık maçında Tunus ekiplerinden Club Africain'le karşılaşıyor...

CLUB AFRICAIN - GALATASARAY

STAT: Rades Olimpiyat

SAAT: 22:00

YAYIN: GS TV

GALATASARAY: İsmail, Linnes, Maicon, Donk, Carole, Fernando, Belhanda, Feghouli, Sinan, Rodrigues, Gomis

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim



GALATASARAY 26 FUTBOLCUYLA GİTTİ



Galatasaray'ın Tunus kampında yer alan oyuncuların isimleri şu şekilde: "Abdussamed Karnuçu, Ahmet Çalık, Ahmet Sivri, Ali Yavuz Kol, Bafetimbi Gomis, Berk Balaban, Boran Güngör, Celil Yüksel, Doğan Can Davas, Fernando Reges, Garry Rodrigues, Henry Onyekuru, İsmail Çipe, Lionel Carole, Maicon Roque, Martin Linnes, Muğdat Çelik, Ozan Kabak, Ryan Donk, Selçuk İnan, Serdar Aziz, Sinan Gümüş, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Yunus Akgün, Yuto Nagatomo."

RAKİP 13 KEZ TUNUS ŞAMPİYONU



Geçtiğimiz sezon Tunus Ligue 1 Pro’yu üçüncü sırada tamamlayan Club Africain’ın tarihinde 13 Tunus Ligi birinciliği, 13 Tunus Kupası şampiyonluğu ve 1 CAF Şampiyonlar Ligi zaferi bulunuyor. Kadrosunda Balbouli, Mokhtar Belkhiter, Ahmed Khalil, Ghazi Ayadi gibi milli futbolcuları bulunan Club Africain’ı Belçikalı Teknik Direktör José Riga çalıştırıyor.

BİR SONRAKİ RAKİP AEK



Galatasaray, Club Africain karşılaşmasının ardından ise Yunanistan'a geçecek. Sarı-kırmızılı takım, 31 Temmuz Salı günü saat 20.00'de Atina Olimpiyat Stadı'nda Yunan ekibi AEK ile özel maçta karşılaşacak.

Kaynak: Ajanslar