Galatasaray Club Africain maçı CANLI İZLE - Canlı Maç İzle

Galatasaray hazırlık karşılaşmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Maç öncesi taraftarlar Galatasaray Club Africain maçı canlı izle aratmasını yapıyor. Canlı maç izle ile ilgili detaylar Ajanshaber.com'da.

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına kaldığı yerden devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. İsviçre Kampını tamamlayan Galatasaray 5. hazırlık karşılaşmasında Tunus ekibi Club Africain ile karşılaşıyor. Sarı kırmızılılar bu maçı galibiyetle tamamlamak istiyor. Maç başlar başlamaz Galatasaray taraftarları Galatasaray Club Africain maçı canlı izle aratmasını yapıyor. Canlı maç izle ile ilgili detaylı bilgiyi haberimizin devamında bulabilirsiniz.

GALATASARAY CLUB AFRİCAİN MAÇI CANLI İZLE

Fatih Terim'in öğrencileri 5. hazırlık maçında Tunus ekibi Club Africain ile karşılaşacak. 4 hazırlık maçında 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Sarı-Kırmızılılar bu mücadeleyi de galibiyet ile kapatmak istiyor.

GALATASARAY CLUB AFRİCAİN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?



Club Africain’ın maçlarını oynadığı 60 bin kişi kapasiteli Rades Olimpiyat Stadı’nda oynanan mücadele TSİ 22:00’de başladı. Mücadele Galatasaray Televizyonu, galatasaray.com ve resmi Youtube hesabından canlı yayınlanıyor.

GALATASARAY CLUB AFRİCAİN MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

4 MAÇIN İKİSİNİ KAZANDI

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlık maçlarında İsviçre temsilcisi FC Wil’i Eren Derdiyok’un golüyle 1-0 ve TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Sakaryaspor’u Muğdat, Belhanda ve Sinan’ın golleriyle 3-0 mağlup ederken Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a 3-1 ve İspanya temsilcisi Valencia’ya 2-1 kaybetti. PSV maçında Galatasaray'ın tek golü Martin Linnes’ten, Valencia mücadelesinde ise yeni transfer Henry Onyekuru’dan geldi.

CLUB AFRİCAİN TUNUS'UN DİKKAT ÇEKEN KULÜPLERİNDEN



Geçtiğimiz sezon Tunus Ligue 1 Pro’yu üçüncü sırada tamamlayan Club Africain’ın tarihinde 13 Tunus Ligi birinciliği, 13 Tunus Kupası şampiyonluğu ve 1 CAF Şampiyonlar Ligi zaferi bulunuyor. Kadrosunda Balbouli, Mokhtar Belkhiter, Ahmed Khalil, Ghazi Ayadi gibi milli futbolcuları bulunan Club Africain’ı Belçikalı Teknik Direktör José Riga çalıştırıyor.

GALATASARAY'IN TUNUS KADROSU



Abdussamed Karnuçu, Ahmet Çalık, Ahmet Sivri, Ali Yavuz Kol, Bafetimbi Gomis, Berk Balaban, Boran Güngör, Celil Yüksel, Doğan Can Davas, Fernando Reges, Garry Rodrigues, Henry Onyekuru, İsmail Çipe, Lionel Carole, Maicon Roque, Martin Linnes, Muğdat Çelik, Ozan Kabak, Ryan Donk, Selçuk İnan, Serdar Aziz, Sinan Gümüş, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Yunus Akgün, Yuto Nagatomo.

SON HAZIRLIK MAÇI AEK İLE YUNANİSTAN'DA

Karşılaşmanın ardından 29 Temmuz Pazar günü yerel saatle 11.30’da Yunanistan’ın Atina kentine geçecek olan Galatasaray, 31 Temmuz Salı günü AEK ile saat 20.00’de Atina Olimpiyat Stadı’nda oynayacağı maça dek yeni sezon hazırlıklarını Yunanistan’da sürdürecek.